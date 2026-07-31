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Маарив: Вывод американских военных из Кувейта — историческая победа для Ирана

31 июля 2026 - 20:07
News ID: 1847173
Source: ABNA
Маарив: Вывод американских военных из Кувейта — историческая победа для Ирана

Израильская газета «Маарив» признала, что вывод американских войск из Кувейта в результате иранских атак является прелюдией к уходу военных США с их баз в регионе и считается исторической победой для Ирана.

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на палестинские источники, израильская газета «Маарив» в своём репортаже признала: вывод американских войск из Кувейта под воздействием иранских атак расценивается как историческая победа для Тегерана.

В другой части репортажа «Маарив» говорится: вывод американских войск из Кувейта — это прелюдия к уходу военных США с их баз в регионе, что является одним из условий Тегерана для взятия под контроль района Персидского залива.

Газета «Уолл-стрит джорнэл» недавно со ссылкой на американских официальных лиц сообщила, что США пересматривают уровень и масштаб своего военного присутствия в Кувейте.

Согласно сообщению этой американской газеты, Пентагон рассматривал вопрос о сокращении американских сил в Кувейте ещё до начала войны с Ираном, но после иранских атак на американские базы ограничил военное присутствие Вашингтона в этой стране с целью снижения рисков и уязвимости американских войск.

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