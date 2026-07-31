Заявление «Хезболлы» с осуждением американо-саудовской агрессии против Ирака

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Маядин», ливанская «Хезболла» выступила с заявлением, в котором осудила агрессивные действия США против Ирака, приведшие к гибели и ранению ряда людей.

В заявлении «Хезболлы» по этому поводу говорится: «Эта агрессия является вопиющим и опасным нарушением международного права и посягательством на суверенитет и независимость Ирака. Эта опасная агрессия, совершённая при участии арабской страны, кладёт начало опасным последствиям для региона».

«Хезболла» подчеркнула: «Эта агрессия служит лишь интересам американо-израильского плана, направленного на дестабилизацию региона и посеятие раздора среди мусульманской уммы. Саудовской Аравии было бы более уместно прибегнуть к диалогу и переговорам и открыть дипломатические каналы связи с Ираком для урегулирования любой напряжённости или кризиса».

В другой части заявления «Исламское сопротивление» Ливана выразило свою поддержку Ираку и его дорогому народу и подчеркнуло: «Пролитие крови иракцев со стороны США в очередной раз демонстрирует враждебные намерения Вашингтона в отношении Ирака и его стремление помешать стабильности этой страны».

«Хезболла» подчеркнула: «Перед лицом этой агрессии необходимо незамедлительно занять решительную и ответственную арабскую, исламскую и международную позицию, чтобы положить конец враждебной политике США. Молчание перед лицом этой агрессии и дальнейшее попустительство этому опасному подходу непременно приведут к опасным последствиям для региона».