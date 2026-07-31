Халед Кадуми: Путь сопротивления продолжится до полной победы

По сообщению агентства «Абна», Халед Кадуми, представитель движения ХАМАС в Тегеране, подчеркнул: кровь мучеников, и во главе их мученик Исмаил Хания, бывший глава политического бюро движения ХАМАС, укрепит стойкость фронта сопротивления и обеспечит его продолжение.

Согласно сообщению аккаунта движения «Исламское сопротивление Палестины» в социальных сетях, Халед аль-Кадуми в своей речи на церемонии, посвящённой второй годовщине гибели Исмаила Хании в Тегеране, сказал: Хания своей верой, искренностью и джихадом стал вечным примером для палестинского народа и всех групп и сил сопротивления, и доказал, что мученическая смерть — это не конец пути, а начало продолжения пути чести, свободы и достоинства.

Кадуми подчеркнул: как всегда подчёркивал и мученик Хания, убийство лидеров и командиров не опустит знамя сопротивления, и этот путь продолжится до достижения победы.

Он, ссылаясь на свою последнюю встречу с мучеником Ханией в Тегеране, напомнил о его вере и постоянной готовности к мученичеству и добавил: Хания смотрел на мученичество как на мечту каждого борца на пути Аллаха, и в конце концов достиг своей мечты.

Представитель движения ХАМАС в Тегеране также подчеркнул важность единства исламской уммы и координации между группами сопротивления, а также необходимость продолжения поддержки палестинского народа.