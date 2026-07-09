В Мешхеде прошла величественная церемония прощания с павшим лидером; историческая заупокойная молитва над телом вождя уммы

Информационное агентство «Абна», группа «Провинции»: тело мученика революции после церемоний прощания в Тегеране, Куме и Ираке сегодня днём, в четверг 18 таира (июля), было доставлено в Мешхед при восторженной встрече народа.

Согласно прогнозам, священное тело имама-мученика после погребальной церемонии будет захоронено на территории священной усыпальницы имама Резы (Астане Кудсе Разави).

Администрация Астане Кудс Разави, наряду с подготовкой инфраструктуры для обслуживания паломников священной усыпальницы, подготовила специальные культурные и пропагандистские программы в рамках церемоний прощания и захоронения павшего лидера.

В связи с этим после завершения траурной процессии по улице Имама Резы (мир ему) над священными телами павшего лидера и других погибших членов его семьи будет совершена заупокойная молитва на территории усыпальницы имама Резы.

С этой целью, учитывая, что двор Пророка (мир ему) и прилегающие дворы находятся в конечной точке маршрута процессии и движения паломников, величественные ряды молящихся будут выстроены с северной стороны священной усыпальницы, вдоль улицы Шейха Табарси.

Кроме того, специальные траурные мероприятия с участием чтецов (закиров) рода Пророка (мир им) и международных чтецов Священного Корана будут непрерывно проводиться в центре двора Пророка (мир ему).