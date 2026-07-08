Немецкий социолог: Миллионные проводы имама Хаменеи разоблачили нарратив западных СМИ

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (АБНА) — Кристиан Бергбау, немецкий социолог, в своей заметке, ссылаясь на массовое присутствие иранцев на церемонии прощания с павшим лидером Исламской революции, написал, что этот широкий приём выявил явное противоречие между реальностью иранского общества и образом, который ведущие западные СМИ формировали в последние месяцы вокруг аятоллы Хаменеи.

Он добавил, что немецкая газета «Бильд» признала миллионное присутствие людей для отдания дани уважения лидеру Ирана, но это же издание ранее неоднократно пыталось представить его как лишённого народной поддержки. Социолог отметил, что такое противоречие в освещении западных СМИ очевидно, однако большая часть этих СМИ не только не даёт объяснения этому, но и проигнорировала убийство лидера страны в результате авиаудара, что является явным нарушением международного права.

Бергбау далее обратился к медийной структуре Германии и написал, что газета «Бильд» принадлежит концерну Акселя Шпрингера, и сотрудники этой группы обязаны принимать принципы, одним из столпов которых является поддержка сионистского режима. Ссылаясь на недавние заявления Маттиаса Дёпфнера, председателя правления Axel Springer, он добавил, что тот пригрозил сотрудникам, что если они не согласны с заявленными принципами компании, включая поддержку того, что называется правом Израиля на существование, они не смогут продолжать сотрудничество.

Немецкий социолог отметил, что, несмотря на широкую пропаганду западных СМИ, в социальных сетях были опубликованы различные реакции, и многие пользователи, увидев слова и образы имама Хаменеи, выразили удивление его спокойствием, уравновешенностью и искренней манерой общения.

Удивление молодого немецкого пользователя личностью имама Хаменеи

Бергбау написал со ссылкой на одного молодого немецкого пользователя: «Когда я слышу речи аятоллы Хаменеи, его приятный голос и спокойная манера речи привлекают моё внимание. Может ли такой человек быть тем самым образом, который создали СМИ?» Он добавил, что разница между спокойной и достойной личностью имама Хаменеи и поведением таких политиков, как Дональд Трамп, была заметна для многих западных пользователей.

Социолог продолжил свою заметку: «Простой образ жизни, эмоциональные встречи с простыми людьми и искреннее общение с представителями национальных и религиозных меньшинств уже давно создали у меня впечатление, что мы имеем дело с искренним и подлинным лидером». Бергбау добавил: «Имам Хаменеи стоял на своих убеждениях, оставался стойким в самых трудных условиях и был верен своим идеалам. В конечном счёте он был готов отдать свою жизнь за свои убеждения, а также за независимость и суверенитет своей страны».

В заключение он раскритиковал состояние западной политической элиты и написал, что многие европейские политики потеряли доверие народа, и мало кто верит, что они готовы так же стоять за независимость и интересы своей страны, как стоял имам Хаменеи. Он завершил свою заметку вопросом: «Нынешний канцлер Германии по результатам всех опросов различных институтов является самым непопулярным канцлером в истории страны. Действительно, кто верит, что он защищает интересы Германии и стоит за суверенитет своей страны? И если он однажды умрёт, сколько людей придут на его похороны?»