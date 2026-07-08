Валаяти: На авантюры будет дан немедленный ответ

По сообщению информационного агентства Ахль аль-Бейт (АБНА) — Али Акбар Велаяти, советник Верховного лидера Исламской революции по международным делам, в ответ на высокомерные заявления Дональда Трампа, главы террористического правительства США, против Ирана, написал в программе X: «Ранее мы предупреждали, что "регион не является местом для политических авантюр недальновидных стран", и неоднократно доказывали, что на авантюры будет дан немедленный ответ».

Он подчеркнул: «Однако ответственность за новые провокации и словесное признание отмены меморандума со стороны политикана-разбойника и печально известного эпстинца, который уже неоднократно нарушался на практике, вновь толкает регион к огню».