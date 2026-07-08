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Валаяти: На авантюры будет дан немедленный ответ

8 июля 2026 - 18:28
News ID: 1837453
Source: ABNA
Валаяти: На авантюры будет дан немедленный ответ

Советник лидера Исламской революции в своём послании предупредил о создании напряжённости со стороны США.

По сообщению информационного агентства Ахль аль-Бейт (АБНА) — Али Акбар Велаяти, советник Верховного лидера Исламской революции по международным делам, в ответ на высокомерные заявления Дональда Трампа, главы террористического правительства США, против Ирана, написал в программе X: «Ранее мы предупреждали, что "регион не является местом для политических авантюр недальновидных стран", и неоднократно доказывали, что на авантюры будет дан немедленный ответ».

Он подчеркнул: «Однако ответственность за новые провокации и словесное признание отмены меморандума со стороны политикана-разбойника и печально известного эпстинца, который уже неоднократно нарушался на практике, вновь толкает регион к огню».

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