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Гарибабади: Атаки США на юг Ирана являются грубым нарушением Исламабадского меморандума

8 июля 2026 - 18:27
News ID: 1837450
Source: ABNA
Гарибабади: Атаки США на юг Ирана являются грубым нарушением Исламабадского меморандума

Казем Гарибабади, заместитель министра иностранных дел по международным вопросам, в связи с новыми атаками США на объекты на юге Ирана и отменой исключений из санкций на продажу иранской нефти, назвал эти действия грубым нарушением пунктов 10, 1 и 2 Исламабадского меморандума и подчеркнул, что Иран предпримет решительные меры для защиты своих национальных интересов и безопасности.

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (АБНА) — Казем Гарибабади, заместитель министра иностранных дел по международным вопросам, в ответ на атаку США на объекты на юге Ирана написал в своём сообщении в социальных сетях: «Действие США по отмене исключений из санкций на продажу иранской нефти является грубым нарушением пункта 10, а последующие военные операции этой страны против Ирана также являются серьёзным нарушением пунктов 1 и 2 Исламабадского меморандума».

Гарибабади добавил: «За последние 3 недели США также неоднократно нарушали пункты 1 и 2 меморандума через действия сионистского режима в Ливане и угрожающие заявления против Ирана».

Заместитель министра иностранных дел по международным вопросам подчеркнул: «Иран, предупреждая о серьёзных последствиях вероломства США, предпримет решительные меры для защиты своих национальных интересов и безопасности».

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