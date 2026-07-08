Гарибабади: Атаки США на юг Ирана являются грубым нарушением Исламабадского меморандума

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (АБНА) — Казем Гарибабади, заместитель министра иностранных дел по международным вопросам, в ответ на атаку США на объекты на юге Ирана написал в своём сообщении в социальных сетях: «Действие США по отмене исключений из санкций на продажу иранской нефти является грубым нарушением пункта 10, а последующие военные операции этой страны против Ирана также являются серьёзным нарушением пунктов 1 и 2 Исламабадского меморандума».

Гарибабади добавил: «За последние 3 недели США также неоднократно нарушали пункты 1 и 2 меморандума через действия сионистского режима в Ливане и угрожающие заявления против Ирана».

Заместитель министра иностранных дел по международным вопросам подчеркнул: «Иран, предупреждая о серьёзных последствиях вероломства США, предпримет решительные меры для защиты своих национальных интересов и безопасности».