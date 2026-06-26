По сообщению международного информационного агентства Ahl al-Bayt (ABNA), президент США «Дональд Трамп» и высокопоставленные представители Пентагона в настоящее время пытаются одновременно управлять кризисом на двух фронтах. С одной стороны, они оказывают давление на американские оружейные компании и оборонную промышленность с целью наращивания производства боеприпасов, израсходованных в войне против Ирана, а с другой стороны, ведут политическую борьбу за убеждение Конгресса утвердить дополнительный бюджет в размере 70 миллиардов долларов для покрытия военных расходов.

Согласно отчёту, опубликованному американской газетой «New York Times», война против Ирана привела к резкому сокращению запасов боеприпасов армии США.

В ходе этой войны армия США выпустила около 1100 крылатых ракет большой дальности с малой заметностью. Ракет, которые должны были быть использованы в возможной операции против Китая. Также было применено более 1000 крылатых ракет «Томагавк», что примерно в 10 раз превышает годовой объём закупок этого типа ракет армией США.

Кроме того, в ходе войны против Ирана было выпущено более 1200 противоракет «Пэтриот», стоимость каждой из которых оценивается более чем в 4 миллиона долларов. Также было использовано более 1000 высокоточных наземных ракет. Внутренние оценки Министерства обороны США показывают, что текущие запасы сократились до тревожного уровня.