  1. Home
  2. Новости Ирана

Стабильность арабов на побережье Персидского залива обязана управлению Ираном над Ормузским проливом

26 июня 2026 - 19:28
News ID: 1831646
Source: ABNA
Стабильность арабов на побережье Персидского залива обязана управлению Ираном над Ормузским проливом

Советник верховного лидера Исламской революции по международным делам подчеркнул: сегодняшняя стабильность арабов на побережье Персидского залива обязана многовековому управлению Ирана над жизненно важной артерией — Ормузским проливом.

По сообщению агентства Ahl al-Bayt (АБНА), Али Акбар Велаяти опубликовал в социальных сетях сообщение о совместном заявлении США и Совета сотрудничества стран Персидского залива, в котором написал:

Сегодняшняя стабильность арабов на побережье Персидского залива обязана многовековому управлению Ирана над жизненно важной артерией — Ормузским проливом. У Запада нет никаких достижений для региона, кроме дикости и грабежа.

«Обитатели окраин и политические недоросли региона» пусть не обольщаются заказными заявлениями и знают: ваше существование — это подбирание крох с этого стола.

При переустройстве великих уравнений мелкие окраинные игроки не имеют места за столом; они будут устранены, и их стратегическое существование зависит от предела терпения Тегерана.

Your Comment

You are replying to: .
captcha