Стабильность арабов на побережье Персидского залива обязана управлению Ираном над Ормузским проливом

По сообщению агентства Ahl al-Bayt (АБНА), Али Акбар Велаяти опубликовал в социальных сетях сообщение о совместном заявлении США и Совета сотрудничества стран Персидского залива, в котором написал:

Сегодняшняя стабильность арабов на побережье Персидского залива обязана многовековому управлению Ирана над жизненно важной артерией — Ормузским проливом. У Запада нет никаких достижений для региона, кроме дикости и грабежа.

«Обитатели окраин и политические недоросли региона» пусть не обольщаются заказными заявлениями и знают: ваше существование — это подбирание крох с этого стола.

При переустройстве великих уравнений мелкие окраинные игроки не имеют места за столом; они будут устранены, и их стратегическое существование зависит от предела терпения Тегерана.