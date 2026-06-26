Американский консервативный медийный деятель: Годами я ошибался насчёт ислама

По сообщению международного информационного агентства Ahl al-Bayt (ABNA), «Такер Карлсон», американский консервативный политический комментатор, признал, что его прежние позиции в отношении ислама и мусульман были ошибочными. Это новый поворот в его интеллектуальном и политическом пути, произошедший после его дистанцирования от президента США «Дональда Трампа» и усиления его критики в адрес сионистского режима. Эту тему затронул журнал Newsweek в своём репортаже.

Карлсон в интервью телеканалу Sky News заявил: «Годами я повторял в своих телепрограммах, что проблема — это ислам, проблема — это мусульмане, они все хотят нас убить». Он добавил: «Я был истеричным и верил в это. Теперь я знаю, что это неправда, и ни одно из этих утверждений не соответствует действительности, но тогда я в это верил».

Это изменение позиции не ограничилось только исламом, его взгляд на сионистский режим также претерпел изменения. Карлсон сказал об этом режиме: «Израиль, который я посетил десятилетия назад, не похож на сегодняшний Израиль. Израиль полностью изменился, и я сожалею об этом».