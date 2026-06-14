По сообщению агентства «Абна», ивритоязычная газета «Едиот Ахронот» со ссылкой на высокопоставленного чиновника сионистского режима сообщила, что соглашение между Америкой и Ираном — плохое. Никто не доволен этим соглашением.

Он добавил: Все знают, что это соглашение нехорошо для нас и наносит ущерб интересам Израиля.

Этот сионистский чиновник добавил: Что вызывает беспокойство, так это то, что Израиль не может повлиять на этот процесс. Трамп обманул нас. Мы в шоке. Они дают иранцам деньги, и эта страна добивается всего, чего хочет.

Он заявил: Иран усиливает свой ракетный потенциал, и мы будем вынуждены заплатить большие деньги за покупку ракет-перехватчиков. Трамп хочет положить конец этой ситуации и проводит консультации с разными сторонами, кроме Израиля.

Эти слова упомянутого сионистского чиновника прозвучали в то время, как история показала, что враждебные позиции Тель-Авива и Вашингтона и их агрессия против Ирана и региона в целом всегда согласовывались друг с другом.