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Заявление высокопоставленного израильского чиновника: Трамп обманул нас

14 июня 2026 - 10:43
News ID: 1826894
Source: ABNA
Заявление высокопоставленного израильского чиновника: Трамп обманул нас

Высокопоставленный чиновник сионистского режима заявил, что президент США обманул этот режим.

По сообщению агентства «Абна», ивритоязычная газета «Едиот Ахронот» со ссылкой на высокопоставленного чиновника сионистского режима сообщила, что соглашение между Америкой и Ираном — плохое. Никто не доволен этим соглашением.

Он добавил: Все знают, что это соглашение нехорошо для нас и наносит ущерб интересам Израиля.

Этот сионистский чиновник добавил: Что вызывает беспокойство, так это то, что Израиль не может повлиять на этот процесс. Трамп обманул нас. Мы в шоке. Они дают иранцам деньги, и эта страна добивается всего, чего хочет.

Он заявил: Иран усиливает свой ракетный потенциал, и мы будем вынуждены заплатить большие деньги за покупку ракет-перехватчиков. Трамп хочет положить конец этой ситуации и проводит консультации с разными сторонами, кроме Израиля.

Эти слова упомянутого сионистского чиновника прозвучали в то время, как история показала, что враждебные позиции Тель-Авива и Вашингтона и их агрессия против Ирана и региона в целом всегда согласовывались друг с другом.

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