Критика Эль-Барадеи в адрес попыток Трампа создать видимость достижений

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Россия аль-Яум», Мохаммед эль-Барадеи, бывший генеральный директор МАГАТЭ, подчеркнул, что реальность такова: происходит возврат к прежним условиям после ужасных убийств и разрушений, а также нанесения серьезного ущерба мировой экономике.

Он раскритиковал отчаянные попытки Дональда Трампа, президента США, показать, что его соглашение с Ираном лучше, чем соглашение Обамы с этой страной.

Следует отметить, что Трамп уже десятки раз заявлял, что подписание соглашения с Ираном близко, чтобы снизить давление информационной, психологической и экономической войны, разжигаемой против нашей страны, а также чтобы ослабить напряженность вокруг закрытия Ормузского пролива.