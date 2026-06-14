По сообщению агентства «Абна», ивритоязычная газета «Маарив» признала, что соглашение между Америкой и Ираном показывает, что Тегеран является крупнейшим бесспорным победителем этой войны. В то время как Америка и сионистский режим потерпели поражение.

В этом сообщении говорится: Иранцы умнее сионистских чиновников, включая Нетаньяху, Каца и других членов кабинета и правящей коалиции.

Ивритоязычная газета «Едиот Ахронот» ранее также сообщила со ссылкой на высокопоставленного чиновника сионистского режима, что соглашение между Америкой и Ираном — это плохо. Никто не доволен этим соглашением.

Он добавил: Все знают, что это соглашение нехорошо для нас и наносит ущерб интересам Израиля.

Этот сионистский чиновник добавил: Что вызывает беспокойство, так это то, что Израиль не может повлиять на этот процесс. Трамп обманул нас. Мы в шоке. Они дают иранцам деньги, и эта страна добивается всего, чего хочет.