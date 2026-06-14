Сионистская газета: Война против Ирана закончилась поражением Израиля

По сообщению агентства «Абна», ивритоязычная газета «Исраэль Хайом» признала, что война против Ирана закончилась тяжелым стратегическим поражением для сионистского режима. Правящая система этой страны по-прежнему сохраняется, и она обладает обогащенным ураном.

В продолжении этого сообщения говорится: Сионистский режим не смог реализовать свои стратегические цели в войне с Ираном и вышел из этой войны более слабым, чем прежде. Это при том, что Иран, несмотря на то, что понес тяжелые удары, вышел из войны более могущественным, чем раньше.

Согласно этому сообщению, парламент сионистского режима занят политическими играми и полностью отстранен от процесса соглашения с Ираном. На северном фронте атаки также продолжаются. С каждым днем становится все яснее, что заявления сионистских чиновников о свободе действий в отношении «Хезболлы» пусты.