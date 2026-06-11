В следующей войне, возможно, территория Ирана увеличится

По сообщению информационного агентства «Абна», Ибрагим Резаи, официальный представитель Комиссии по национальной безопасности парламента, написал на своей странице в одной из социальных сетей: «В сорокадневной войне территория территориальных вод Ирана увеличилась; в следующей войне, возможно, увеличится территория Ирана».