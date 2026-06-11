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В следующей войне, возможно, территория Ирана увеличится

11 июня 2026 - 09:33
News ID: 1825643
Source: ABNA
В следующей войне, возможно, территория Ирана увеличится

Официальный представитель Комиссии по национальной безопасности парламента написал на своей личной странице: «В следующей войне, возможно, территория Ирана увеличится».

По сообщению информационного агентства «Абна», Ибрагим Резаи, официальный представитель Комиссии по национальной безопасности парламента, написал на своей странице в одной из социальных сетей: «В сорокадневной войне территория территориальных вод Ирана увеличилась; в следующей войне, возможно, увеличится территория Ирана».

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