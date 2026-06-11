Атака беспилотников армии против Пятого флота США в Бахрейне

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на отдел по связям с общественностью Армии Исламской Республики Иран, в связи с нарушением перемирия и агрессией террористической армии США против районов на юге страны, Армия Исламской Республики Иран с помощью различных ударных беспилотников подвергла атакам Пятый флот этой страны в Бахрейне.

В этом заявлении армия объявила: В этой волне беспилотных атак армии были поражены коммуникационные антенны и радиолокационные установки системы «Пэтриот» Пятого флота.

Армия также подчеркнула: Плечом к плечу с другими вооруженными силами, она готова до конца бороться с врагом и не остановится, пока не накажет врага-агрессора.