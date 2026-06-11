Тяжёлый удар аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции по базам США в регионе

По сообщению информационного агентства «Абна», отдел по связям с общественностью КСИР в заявлении объявил о нанесении тяжёлого удара аэрокосмическими силами КСИР по американским базам в регионе.

В заявлении говорится:

«Храбрые воины аэрокосмических сил и герои военно-морских сил КСИР сегодня на рассвете, в наказание агрессора и в ответ на нарушение армией США некоторых служебных подразделений и береговых постов КСИР, а также командования полиции и территории аэропорта Бендер-Аббас, в ходе двух оперативных волн поразили и уничтожили 18 важных целей, принадлежащих армии США, на авиабазах Али-ас-Салем, Ахмад-аль-Джабер, а также на авиабазе Шейх-Иса».