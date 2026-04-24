По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на Аль-Миядин, независимый журналист «Кен Клиппенстайн» раскрыл, что разведывательные агентства США уже много лет шпионят за Ватиканом.

Клиппенстайн, имеющий долгую историю разоблачения эксклюзивной информации из ФБР, опубликовал отчет, подтверждающий, что резкая атака Дональда Трампа, президента США, на Папу Льва XIV 12 апреля превратила это шпионаж в оперативный приоритет.

Согласно этому отчету, когда Трамп охарактеризовал Папу Льва как «катастрофу для внешней политики», разведывательные службы США расценили заявления президента как приказ приоритизировать шпионаж за Ватиканом, и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) внедрило человеческих шпионов в кольцо шпионажа за Ватиканом.

В этой связи Агентство национальной безопасности (АНБ) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) пытаются перехватывать коммуникации, электронные письма и текстовые сообщения Ватикана. С другой стороны, Государственный департамент США также распространяет ежедневную сводку новостей о Ватикане. Армия США также имеет специальный код для языковых способностей, касающихся церковного латинского языка.

Клиппенстайн добавляет, что Папа Лев XIV предвидел усилия правительства США по его шпионажу. В декабре прошлого года, выступая перед главами разведывательных служб Италии и которое почти не освещали американские СМИ, новый Папа прямо указал на эти нарушения.

Папа Лев сказал: «Во многих странах Церковь становится жертвой разведывательных служб, действующих во злонамеренных целях и подавляющих ее свободу». Он призвал к «полной бдительности» в отношении этих мер, чтобы гарантировать, что конфиденциальная информация не используется для запугивания, манипулирования, шантажа или дискредитации политиков, журналистов или других активистов гражданского общества.

Веб-сайт «Письма от Льва» пишет в этой связи, что лидер 1,4 миллиарда католиков, родившийся в США, используется своим собственным правительством в качестве цели для шпионажа. Проблема здесь выходит за пределы внешнего суверенитета.



