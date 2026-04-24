По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на РИА Новости, Мария Захарова, представитель МИД России, сказала: «Москва наблюдает за растущими угрозами безопасности ядерных объектов, особенно в отношении атомных станций «Запорожская» и «Бушер»».

Она также указала на бездействие международного сообщества в отношении ядерного арсенала сионистского режима и сказала: «Израиль, которому выгодно нападать на Иран, проигнорировал Договор о нераспространении ядерного оружия, но обвиняет других в нарушении этого договора».

Во время «Рамеданской войны» представитель МИД России резко осудила американо-сионистскую атаку на атомную станцию Бушер и заявила: «Атаки на ядерные объекты в Иране должны быть немедленно остановлены».

«Мария Захарова» добавила: «Атаки на ядерные объекты в Иране должны быть немедленно остановлены. Незаконные атаки на ядерную инфраструктуру Ирана — это нестираемое пятно на репутации тех, кто направляет эти ракеты. Те, кто атаковал Бушерскую АЭС, полностью уничтожили свою репутацию в сфере нераспространения ядерного оружия».

Атомная организация написала в субботу, 15 Фарвардина, после четвертой атаки на атомные объекты Бушера со стороны США и оккупационных сионистов, на своей странице в X: «Осуждение атаки на мирные ядерные объекты Ирана и прекращение бездействия в отношении этого — это минимум, который можно ожидать от Международного агентства по атомной энергии в рамках ее уставных обязанностей».

Исламская Республика Иран также через правовые пути добивается защиты своих суверенных ядерных прав и изучения причин этого бездействия со стороны генерального директора МАГАТЭ.



