Американский чиновник: переговоры между Ливаном и Израилем продолжатся

По сообщению агентства «Абна», чиновник Государственного департамента США в интервью «Аль-Джазире» заявил, что диалог между Ливаном и Израилем продолжит идти по пути достижения всеобъемлющего мира и безопасностного соглашения между двумя сторонами.

Он, пожелавший остаться неназванным, не упоминая о всесторонней поддержке США режима Израиля, заявил по этому поводу: «Нашей общей целью является окончательное прекращение цикла насилия между Ливаном и Израилем».

Этот американский чиновник также сообщил о запуске наблюдательного механизма в Ливане Центральным командованием США (СЕНТКОМ) и утверждал, что этот механизм создан для предоставления американским официальным лицам точной полевой информации о текущих событиях и конфликтах в Ливане.

По словам этого американского чиновника, Марко Рубио, государственный секретарь США, в прошлую пятницу провёл переговоры с Жозефом Ауном, президентом Ливана, и «Биньямином Нетаньяху», премьер-министром израильского режима, и подчеркнул необходимость укрепления режима прекращения огня и продвижения переговорного процесса между сторонами.