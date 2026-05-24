Стрельба на территории вокруг Белого дома в Вашингтоне

По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия», первые сообщения указывают на то, что звуки нескольких выстрелов были слышны на территории и в окрестностях Белого дома в Вашингтоне.

Телеканал CNN сообщил, что звуки десятков выстрелов были слышны рядом с Белым домом, после чего был введен режим безопасности, а этот район был закрыт.

Согласно этому сообщению, силы Секретной службы США были приведены в полную боевую готовность, и было объявлено чрезвычайное положение в сфере безопасности.

Также американские источники сообщили, что Секретная служба США после того, как в этом районе были слышны звуки стрельбы, перевела находившихся там журналистов внутрь пресс-конференц-зала.