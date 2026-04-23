Министр сионистского режима: Мы хотим расширить границы до Газы, Ливана и Сирии

По сообщению агентства Абна со ссылкой на телеканал «аль-Масира», «Бецалель Смотрич», министр финансов израильского режима, в интервью сионистской газете «Иерушалем пост» для оправдания экспансионизма оккупационного режима заявил: «Нам нужны "более крупные границы" в Газе, Ливане и Сирии».

Смотрич также заявил, что существует полная координация и всесторонняя поддержка со стороны нынешнего правительства США в вопросах строительства, организации и безопасности на Западном берегу.

Он также утверждал: Границы 1967 года «необороноспособны» и не соответствуют географии.