Министр сионистского режима: Мы хотим расширить границы до Газы, Ливана и Сирии

23 апреля 2026 - 14:09
Министр финансов израильского режима в дерзких и противоречивых заявлениях заявил о потребности этого нелегитимного режима в «более крупных границах» в Газе, Ливане и Сирии.

По сообщению агентства Абна со ссылкой на телеканал «аль-Масира», «Бецалель Смотрич», министр финансов израильского режима, в интервью сионистской газете «Иерушалем пост» для оправдания экспансионизма оккупационного режима заявил: «Нам нужны "более крупные границы" в Газе, Ливане и Сирии».

Он объявил, что США полностью поддерживают расширение поселений на Западном берегу.

Смотрич также заявил, что существует полная координация и всесторонняя поддержка со стороны нынешнего правительства США в вопросах строительства, организации и безопасности на Западном берегу.

Он также утверждал: Границы 1967 года «необороноспособны» и не соответствуют географии.

