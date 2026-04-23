Новая позиция министра внутренних дел Пакистана о переговорах Ирана и США

По сообщению агентства Абна со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира», министр внутренних дел Пакистана Мухсин Накви высказался по поводу переговоров Ирана и США.

Он добавил: Мы подчеркиваем необходимость поддержания дипломатических каналов между Вашингтоном и Тегераном для достижения устойчивого решения этого конфликта.

Министр внутренних дел Пакистана подчеркнул: Продление перемирия Трампом является важным шагом к снижению напряженности, и мы ожидаем прогресса со стороны Ирана.

Он уточнил: Надеемся, что Вашингтон и Тегеран дадут шанс дипломатическому и мирному решению.