Шатдаун обходится США в копеечку: Самолеты замерли, ФБР парализовано, бюджет нищает

Нынешняя бюджетная пауза, похоже, станет самой разрушительной и для имиджа, и для экономики, и для обороноспособности американцев. И самой длинной в истории (больше 35 дней).

Канал CBS сделал острожный прогноз – в понедельник Сенат вернется к рассмотрению сделки между республиканцами и демократами, которая позволит возобновить финансирование бюджетников. Но пока ничто не свидетельствует о том, что стороны готовы договориться. Трейдеры дают 45% вероятности варианту, при котором шатдаун продлится минимум до 16 ноября.

Демпартия начала демонстративно использовать практику так называемого филибастера - затягивания с рассмотрением проекта. Голосов только республиканцев, у которых в обеих палатах Конгресса незначительное большинство, не хватает. Чтобы принять бюджет, нужно еще 7 голосов от демократов…

Шатдаун уже серьезно сказался на работе ФБР. Многие расследования приостановлены или замедлены. Финансовые ограничения влияют на оперативные поездки агентов, работу с информаторами. По словам представителя ФБР, ситуация поставила под угрозу нацбезопасность. Всевозможные преступники и террористы, видимо, аплодируют стоя.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл созвал специальную пресс-конференцию, на которой подтвердил расчеты экспертов: приостановка работы правительства стоит Америке 15 миллиардов долларов в день

В Пентагоне пока по сусекам наскребли 5,3 млрд долларов на зарплаты военным. И все равно сотрудникам Пентагона на прокорм не хватает.

В специально подготовленном к Хэллоуину видео администрация Трампа представила членов Демократической партии в виде призраков. «Когда американцы больше всего нуждаются в демократах, они исчезают», - говорится в коротком ролике.

Тем временем очереди из бюджетников за бесплатной едой по всей Америке растут как на дрожжах.