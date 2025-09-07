гражданки Группа спортсменок, глубоко обеспокоены незаконным арестом г-жи Махдии Эсфандиари, Исламской Республики Иран, французскими властями 28 февраля 2025

После ареста полицией Франции иранской девушки Махдии Эсфандиари по обвинению в поддержке жителей Газы 165 иранских спортсменок в открытом письме Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу призвали положить конец незаконному и бесчеловечному задержанию этой иранской женщины. Как сообщает Pars Today, в письме говорится:

Г-н Антониу Гутерриш, достопочтенный Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций

Мы, группа спортсменок, глубоко обеспокоены незаконным арестом г-жи Махдии Эсфандиари, гражданки Исламской Республики Иран, французскими властями 28 февраля 2025 года и её содержанием в одиночной камере, применением суровых физических ограничений и отказом в доступе к медицинскому обслуживанию. Настоящим мы заявляем:

В новую эпоху, когда человечество достигло квантовых рубежей мысли и технологий, свобода выражения мнений не должна приноситься в жертву лоббистской деятельности тех, чьи руки обагрены кровью невинных детей.

Г-жа Махдие Эсфандиари – представительница цивилизации, которая столетия назад представила миру вечное послание о том, что «люди – члены одного организма»; послание, которое сегодня сияет на пороге Организации Объединенных Наций и напоминает миру об экзистенциальной философии этой организации. Она – наследница этого человеческого наследия, и её голос, не во имя политики, а во имя человечества, провозгласил: «Геноцид – позор для человечества, а детоубийство – позор для истории».

Эсфандиари говорила правду открыто; но навязанное ей молчание – символ глубокой раны, нанесённой свободе слова. Подавление голоса истины – это не только несправедливость по отношению к человеку, но и предательство ценностей, которые Организация Объединённых Наций и международное сообщество, по их словам, защищают.

Господин Генеральный секретарь, молчание перед лицом этой ситуации и продолжение его шестимесячного содержания под стражей Францией равносильно соучастию в угнетении и легитимации вопиющего обмана. История тщательно зафиксирует такое соучастие. Международное сообщество должно быть бдительно и осознавать, что признание Палестины ценно и реально, когда оно сопровождается честными действиями и сопротивлением угнетению и несправедливости, а не ограничением свободы мысли и выражения.

Спорт научил нас стремиться к справедливости, правосудию и взаимному уважению. Эти ценности не ограничиваются спортивной сферой, но должны также основываться на человеческих и социальных вопросах. Мы решительно осуждаем двойные стандарты в области прав человека и призываем все международные организации, правозащитные институты, спортивные сообщества и свободолюбивых людей во всем мире присоединиться к нам на этом пути.

Сегодня, как никогда ранее, мир нуждается в едином голосе против угнетения и дискриминации. Мы призываем к немедленным действиям для обеспечения безоговорочного освобождения Махдии Эсфандиари; действие, которое не только поддерживает отважную личность, но и отстаивает универсальные ценности прав человека и гуманности.