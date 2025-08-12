Фоторепортаж: Мокаби святилища Имама Резы (мир ему) обслуживает паломников, совершающих Арбаин, на пограничном переходе Мехран

Международное Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им) – ABNA: Благодаря усилиям Фонда Разави Карама, накануне Арбаина центральный мокаби святилища Имама Резы (мир ему) начал работу на пограничном переходе Мехран, ежедневно готовя тысячи горячих обедов и раздавая их паломникам. Этот шаг направлен на обеспечение благополучия паломников и продвижение культуры гостеприимства Разави.