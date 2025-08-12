Фотоотчёт: Аромат Тёмного континента на Пути Любви; Любители Хусейна (мир ему) приветствуют паломников, совершающих Арбаин, у Столпа 379

Международное Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им) – ABNA: На пути к Наджаф-Кербела, у Столпа 379, расположен культурный Мокаб «Аль-Хусейн (мир ему) – Любители Африки», состоящий из различных культурных, медийных и детских павильонов, предназначенных для паломников, совершающих Арбаин, и открывший окно в историю, культуру и сопротивление африканских народов. Организованный шейхом Исмаилом Бокассой и группой культурных активистов, этот Мокаб-палатка привлекает большое количество паломников и их семей, вызывая большой энтузиазм. Этот Мокаб- палатка, предназначенный для паломников, говорит о глубокой связи Африки с движением Ашура.