Фотоотчёт | Представитель Имама Хаменеи по вопросам хаджа и паломничества посетил центры обслуживания паломников в Казмейне

Международное Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им) – ABNA: Представитель Верховного лидера мусульманского мира по вопросам хаджа и паломничества Сейид Абдул Фаттах Наваб вместе с группой должностных лиц Организации хаджа и паломничества посетил палатки и центры обслуживания паломников, совершающих арбаин, в городе Казмейне.