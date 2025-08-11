  1. Home
АРБАИН И ВАЛИЙЙИ ФАКИХ

Фотоотчёт | Представитель Имама Хаменеи по вопросам хаджа и паломничества посетил центры обслуживания паломников в Казмейне

Международное Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им) – ABNA: Представитель Верховного лидера мусульманского мира по вопросам хаджа и паломничества Сейид Абдул Фаттах Наваб вместе с группой должностных лиц Организации хаджа и паломничества посетил палатки и центры обслуживания паломников, совершающих арбаин, в городе Казмейне.

11 августа 2025 - 22:09
??????? ID: 1716199
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)

