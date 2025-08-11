АРБАИН И НАРОДЫ МИРА
Фотоотчёт | Международная конференция «Арбаин и исламское сближение и проблемы исламского мира»
Международное Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им) – ABNA: Накануне церемонии Арбаина имама Хусейна (мир ему) в конференц-зале Хатам аль-Аусия (мир ему) святыни Храме имама Хусейна (мир ему) в городе Кербела прошла международная конференция «Арбаин и исламское сближение и проблемы исламского мира». В конференции приняла участие группа учёных из исламских стран. Участвующие учёные суннитского и шиитского толка в церемонии высказали свои мнения.
11 августа 2025 - 21:41
