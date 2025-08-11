Фотоотчёт | Путь Арбаина паломников имама Хусейна (мир ему) в Кербелу – это не обычные пути

Международное Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им) – ABNA: Дорога Арбаин имама Хусейна в Кербелу — это не обычный путь, а история о стальной воле и скорбящих сердцах, которые кричат «Ляббайк йа Хусейн» на каждом шагу и следуют за своей возлюбленной в землю, пахнущую раем. Это путешествие — проявление единства, жертвенности и бесконечной любви к Ахль аль-Бейт (мир ему). Здесь нет места усталости, каждый шаг этого пути приносит своему обладателю великие награды и уникальные впечатления.