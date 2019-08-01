(ABNA24.com) После того, как правящий в Бахрейне режим в лице семейства Аль-Халифа предал мученической смерти двух бахрейнских юношей, на странице арабской службы информационного портала защиты и распространения трудов великого лидера Исламской революции в «Твиттер» был выложен материал ясно и недвусмысленно отражающий позицию его светлости аятоллы Хаменеи в ответ на это преступление.



Великий лидер Исламской революции по поводу этого инцидента сказал: «Гнет и насилие не будут продолжаться вечно, и в конечном итоге победу одержат решение и воля народов жаждущих справедливости».



Продолжая репрессии в отношении своего народа, режим Аль Халифа в минувшую субботу казнил двух бахрейнских юношей – 24-летнего Ахмеда аль-Малали и 25-летнего Али аль-Араба. Перед казнью молодые парни были подвергнуты страшным пыткам.



Ранее, не раз комментируя аналогичные преступления режима Аль Халифа, великий лидер Исламской революции осудил их.













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