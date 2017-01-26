ИА ABNA: Глава парламентской фракции палестинских жителей территорий оккупированных в 1948 году евреями в кнессете Айман Аудат назвал Израиль символом расовой дискриминации и режима апартеида.



Сделав акцент на единстве палестинских группировок в борьбе с расовой дискриминацией и апартеидом, который проводит Израиль, палестинский парламентарий сказал, что борьба против разрушения домов коренного палестинского населения на землях оккупированных в 1948 году будет продолжаться ровно как и принудительное привлечение к срочной службе арабов в ряды сионистской армии.



Айман Аудат добавил, что народная борьба в Палестине служит основой любого международного действия против Израиля.



Арабский парламентарий в сионистском кнессете, указав на то, что режим Израиля удерживает тело палестинского мученика Якуба Абу аль-Кияна, пояснил, что Израиль не может претендовать в мире на демократию.



Боевики израильского режима в среду вторглись в палестинское селение Умм аль-Хайран в пустыне ан-Накаб с целью разрушения домов местного населения и предали мученической смерти палестинского юношу Якуба Абу аль-Кияна, попытавшегося отстоять отцовский дом.

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