Глава МИД Ирана сказал, что некоторые страны региона, смертельно боятся потерять поддержку со стороны США и постоянно идут им на уступки.

На встрече в Нью-Йорке с иранцами проживающими в Америке, Мохаммад Джавад Зариф сказал, что такие страны как Саудовская Аравия нуждается в иностранцах, чтобы обеспечить свою безопасность, а не безопасность своего народа и в этом заключается их отличие от Ирана.

Глава МИД Ирана отметил, что в условиях, когда мир обеспокоен положением на Ближнем Востоке, проблемой экстремизма и беспорядков, которые способны повлиять на положение в мире, Иран находится в полной безопасности.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана пояснил, что иранский народ несмотря на все виды санкций и давление никогда не склонял головы, а все потому, что народ Ирана находится в безопасности и безопасность Ирана носит внутренний характер, генерируется изнутри.

В другой части своего выступления Зариф сказал, что санкции угрожают благосостоянию народа, но они не способны заставить иранский народ отказаться от своих идеалов и верований. "Иранцы проживающие в других странах, даже если они придерживаются иных взглядов должны усердствовать во имя Ирана", - пояснил Мохаммад Джавад Зариф.

135