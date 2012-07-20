Хасан Мухаммед Марзук в субботу заявил телеканалу "аль-Алям", что силы режима Халифа накануне священного месяца Рамадан, совершив рейды в села, открыли огонь на поражение и применили отравляющие вещества против местного населения.По словам Марзука, силы безопасности Бахрейна, совершая варварские нападения на участников мирных демонстраций, жестоко подавляют народные протесты.Марзук дополнил: "Силы режима Халифа не безразличны к суннитам и шиитам. Они задержали множество революционеров из числа суннитов. Это показывает, что бахрейнская революция – не религиозная междоусобица, а народное восстание за демократию, свободу и формирование избранного народом правительства".135