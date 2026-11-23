По сообщению агентства Абна со ссылкой на Аль-Джазиру, Джей Клейтон, директор Управления национальной разведки США, предсказал, что в стране в предстоящий период произойдёт больше сбоев в сфере технологических услуг.

Он добавил, что американцам следует ожидать новых сбоев, и утверждал, что это связано с обновлением систем компаний и государственных учреждений.

Клейтон заявил, что столкновение с проблемами и пробелами и остановка обслуживания неизбежны.

Ранее Дональд Трамп, президент США, также утверждал, что серия сбоев, произошедших в США, была вызвана обновлением систем компаний.

За последние дни страна стала свидетелем широкомасштабных сбоев в банковских услугах, остановки полётов и взлома офисов ФБР и Министерства сельского хозяйства.

Клейтон утверждал, что эти сбои не были результатом скоординированных атак со стороны других стран.