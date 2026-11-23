По сообщению агентства Абна, Financial Times со ссылкой на Марка Келли, американского сенатора-демократа, сообщила: Я хочу увидеть список целей, связанных с войной против Ирана, и знать, кто принимал решения в этом отношении.

Он добавил: Я хочу знать, кто решил потратить десятки миллиардов долларов из наших резервов, тогда как даже не было никакой чёткой стратегической цели.

Марк Келли заявил: Должна существовать какая-то форма подотчётности в отношении войны против Ирана, которая ведётся катастрофически.

Он заявил: Была ли цель войны против Ирана в том, чтобы бомбить наибольшее количество целей и убить наибольшее возможное число иранцев?