По сообщению агентства Абна со ссылкой на Аль-Джазиру, Дональд Трамп, президент США, в заявлениях, ссылаясь на победу демократов на промежуточных выборах, утверждал, что предсказывал: в случае победы этой партии произойдут две вещи — падение фондовых индексов и усиление атак Ирана.

Трамп также утверждал, что руководители Ирана считают демократов слабыми и неэффективными людьми, стремящимися к уничтожению Америки; он сказал по этому поводу, что не позволит такому случиться.

Президент США далее заявил, что Иран и демократы предприняли масштабные усилия, чтобы удержать цены на нефть высокими как можно дольше.

Трамп в другой части своих заявлений утверждал, что Иран до сих пор убил 81 тысячу протестующих.

Президент США также, выдвигая утверждения о сомалийской общине иммигрантов в штате Миннесота, заявил, что сомалийцы взяли под контроль этот штат и около 95 процентов из них пользуютсясоциальной помощью.