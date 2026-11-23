По сообщению агентства Абна, «Ихаб Хамаде», представитель фракции «Верность сопротивлению» в парламенте Ливана, в интервью новостной сети «Аль-Маядин» заявил: Мы не признаём рамочное соглашение, и заявления президента несовместимы с принципами Национального пакта, Конституции и Таифского соглашения.

Он добавил: Это соглашение не имеет никакой международной ценности и авторитета и было выдвинуто без внесения в Совет министров и рассмотрения в Палате депутатов.

Хамаде, критикуя выдвижение вопроса о монополии на оружие в Ливане, спросил: Те, кто говорит о монополии на оружие, видят ли они оружие сионистского режима, который до сих пор присутствует на ливанской земле?

Этот представитель «Хезболлы» также, критикуя состояние независимости Ливана, заявил, что подлинная независимость будет достигнута тогда, когда территория страны будет освобождена, а её суверенитет будет освобождён от зависимости от иностранных держав.

В заключение, подчеркивая мощь сопротивления, он сказал: Мы уверены в своих возможностях и действуем с позиции силы.