По сообщению агентства Абна со ссылкой на Аль-Джазиру, база «Харес», связанная с силами безопасности сопротивления, дислоцированными в секторе Газа, объявила, что вчера в этом секторе был казнен еще один наемник и агент сионистского режима. Эта база подчеркнула, что упомянутое лицо предоставляло информацию разведывательной службе сионистского режима, что в конечном итоге привело к мученической смерти ряда палестинцев.

База «Харес» подчеркнула, что судьба предателей и шпионских агентов — это возмездие и осуществление справедливости, а обещания Израиля о поддержке их — чистая ложь.

Тарик аль-Асталь, глава муниципалитета Хан-Юниса, также подчеркнул, что палестинские семьи и племена сектора Газа решительно поддерживают любые меры по наказанию шпионских элементов. Возмездие этим элементам обязательно, и силы безопасности должны продолжать этот путь на основе законных мер.

Вчера также источник в силах, известных как «Раде» (Сдерживающий), которые занимаются борьбой с наемниками сионистского режима, подчеркнул, что дело более 180 израильских агентов в секторе Газа закрыто, и роспуск этих групп осуществляется с высокой скоростью.