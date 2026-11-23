По сообщению агентства Абна со ссылкой на Аль-Джазиру, министр обороны Южной Кореи объявил сегодня, в понедельник, что предложение о продлении размещения подразделения его страны для борьбы с пиратством в Аденском заливе не означает вмешательства в американо-сионистскую агрессию против Ирана в Ормузском проливе.

Он сообщил депутатам парламента страны, что размещение этих сил не означает косвенного военного участия в войне против Ирана.

Министр обороны Южной Кореи заявил, что действия пиратов в регионе по сравнению с прошлым годом утроились, и цель размещения этих сил — поддержка южнокорейских судов и граждан, использующих этот водный путь.