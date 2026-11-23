По сообщению агентства Абна, Первый вице-президент в послании по случаю Недели Басидж, подчеркивая, что сегодняшняя война — это не просто битва оружия, а противостояние воль, стратегических расчетов и национальной устойчивости, заявил: Ответом на стратегию врага по экономической эрозии и нарушению общественного спокойствия является одновременное укрепление народной безопасности и научно-экономического могущества страны.

Мохаммад Реза Ареф также, подчеркивая роль Басидж в научно-технологических сферах, призвал превратить этот институт в движущую силу связи университетов и промышленности для устранения санкционных узких мест.