По сообщению агентства Абна, сардар генерал-майор Пасдар Мостафа Изади, заместитель главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции, на собрании командиров и басиджей КСИР Большого Тегерана, подчеркивая необходимость поддержания всесторонней готовности перед лицом военных угроз и когнитивной войны, назвал предотвращение внутренних беспорядков, укрепление джихада разъяснения, повышение народной безопасности и защиту социального капитала в числе важнейших задач, стоящих перед Басиджем и КСИР.

Разъясняя место стойкости и восстания ради Бога в мыслительной системе исламской революции, он подчеркнул необходимость продолжения пути мучеников, поддержания оборонной готовности и укрепления эффективного присутствия народа на различных аренах.

Генерал-майор Изади, обозревая различные этапы истории исламской революции, включая противостояние контрреволюционным группам, восьмилетнюю навязанную войну, борьбу с ИГИЛ и недавние военные события, выделил роль народа и сил Басидж в преодолении кризисов и противостоянии угрозам.

Он также, указывая на региональные события и роль Фронта сопротивления в Ливане, Йемене, Ираке и Палестине, подчеркнул важность поддержания оборонной готовности и укрепления возможностей вооруженных сил.

Он добавил: Враг после неудачи на некоторых аренах стремится ослабить социальный капитал, создать отчаяние, усилить экономическое давление, воздействовать на умы и мысли людей и создать нестабильные условия внутри страны.