По сообщению корреспондента Абна, Элиас Хазарти на третьем медиакубке «Омид», который проходит в телебашне Милад в Тегеране, указывая на факторы успеха и стойкости иранского народа, заявил: Одной из важнейших причин этого успеха является политическая и социальная зрелость народа в свете исламской революции, пользование руководством имама Хомейни, наставлениями погибшего руководителя и продолжение пути под руководством нынешнего руководителя.

Глава Совета по информированию правительства, заявив, что присутствие народа на сцене сыграло важную роль в заполнении вакуума, возникшего из-за мученической смерти руководителя, подчеркнул: Народ своим широким присутствием показал, что если враг думает, что устранением одного руководителя можно вызвать разногласия и распад страны, то он ошибся в своих расчетах. Иранский народ хорошо и мощно заполнил этот вакуум, и по-прежнему присутствие народа на арене является источником достоинства, безопасности и могущества страны.

Указывая на действия вооруженных сил в ходе последних событий, он сказал: Вооруженные силы страны действовали с могуществом и продемонстрировали миру образ способности и оборонной мощи Ирана; так что многие иностранные наблюдатели, увидев эти возможности, обратили больше внимания на потенциал вооруженных сил Ирана.