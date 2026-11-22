По сообщению агентства Абна, «Дональд Трамп», президент США, потерпевший поражение на промежуточных выборах в Конгресс, с беспокойством о повторном усилении демократов объявил: если Чак Шумер станет лидером большинства в Сенате, работать с ним для меня будет очень трудно

Президент США продолжил: он однажды ранее в должности «лидера» потерпел жестокое поражение и имел одно из худших достижений в истории. У меня почти нет сомнений, что он снова потерпит поражение

«Дональд Трамп» затем добавил: всё, что он делал, — это разжигал сфабрикованный заговор «Россия, Россия, Россия» и десятки других заговоров и обманов; действия, которые сделали мою победу на выборах 2024 года лёгкой и величественной. Всё снова началось!