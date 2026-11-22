По сообщению агентства Абна, журнал «Атлантик» со ссылкой на официальных лиц и записку Пита Хегсета, министра войны США, объявил, что Пентагон ограничил доступ Конгресса Соединённых Штатов к информации о конфликте с Ираном

Согласно этому отчёту, Пентагон под предлогом «операционной безопасности» постоянно отклоняет запросы СМИ о более подробной информации о конфликте с Ираном

Крис Мёрфи, сенатор-демократ от штата Коннектикут, ранее обвинил администрацию Дональда Трампа и Пентагон в попытке скрыть реальный размер ущерба, нанесённого американским военным базам в Западной Азии в результате атак Ирана в течение этого года

Мёрфи, который в октябре совершил поездку в Катар и Саудовскую Аравию, сказал, что лично не получил разрешения на вход в военные объекты Катара, которые ранее подверглись атакам Ирана. Он потребовал от Министерства войны США прояснить реальные масштабы ущерба