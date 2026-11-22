По сообщению агентства Абна, Абдулбари Атван, аналитик стратегических вопросов региона, в своей новой статье в электронной газете Рай аль-Йаум написал, что возвращение администрации Дональда Трампа, президента США, к теме ядерной программы Ирана и повторное подчёркивание необходимости вывоза запасов обогащённого урана Ирана с обогащением более 60 процентов за пределы этой страны, причём под давлением сионистского режима, означает принятие поражения военного варианта — пусть даже временно; поскольку этот вариант несёт большие риски для авианосцев и боевых кораблей Америки в водах Западной Азии и Индийского океана

Он добавил, что Иран считает свою ядерную доктрину красной линией, которая никоим образом не подлежит переговорам. Эта страна своей стойкостью и победами на различных фронтах боя сорвала давление Америки. Иран также, опираясь на высокую военную волю и обладая передовыми ракетными и беспилотными системами, смог нейтрализовать воздушное превосходство Америки и Израиля

Ещё один признак, который, по утверждению автора, подтверждает эту позицию, — это противодействие иранских руководителей любым повторным визитам инспекторов Международного агентства по атомной энергии на ядерные объекты этой страны. Одновременно звучат намёки на требование выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия и издания новой фетвы, разрешающей приобретение ядерного оружия, чтобы это оружие могло действовать как щит против любой ядерной агрессии Америки или Израиля