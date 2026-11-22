По сообщению агентства Абна со ссылкой на Jerusalem Post, Яир Голан, лидер партии «Демократы» израильского режима, предупредил, что Западный берег находится на грани третьей интифады, и политика нынешнего кабинета Израиля способствует усилению напряжённости в этом регионе

Указывая на нападения поселенцев на палестинцев, он сказал: Иудея и Самария (Западный берег) находятся на грани взрыва. Тот, кто хочет предотвратить третью интифаду, должен сменить нынешний кабинет; кабинет, который даёт простор еврейскому терроризму и оставил безопасность

Голан также подчеркнул, что насилие еврейских экстремистов наносит ущерб невинным палестинцам и израильским военнослужащим, и этот процесс толкает Израиль к беспрецедентной международной изоляции