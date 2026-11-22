По сообщению агентства Абна со ссылкой на Аль-Манар, Хасан Фадлалла, представитель фракции «Верность сопротивлению» в парламенте Ливана, в ходе выступления на церемонии памяти Ибрагима и Аббаса Алиана, двух братьев-мучеников, в городке Калавия в районе Бент-Джбиль, подчёркивая, что независимость этой страны ещё не стала полной, назвал продолжение оккупации сионистским режимом и иностранные вмешательства в решения правительства Бейрута главными препятствиями национального суверенитета Ливана и потребовал от правительства внимания к средствам к существованию народа прежде чем вступать в обсуждение монополии на оружие

Член фракции «Верность сопротивлению» в парламенте Ливана объявил, что до тех пор, пока часть территории этой страны оккупирована сионистским режимом и иностранные вмешательства в принятие решений правительством продолжаются, независимость Ливана не будет полностью достигнута

Хасан Фадлалла обвинил Америку и некоторые иностранные посольства в подстрекательстве групп в Ливане против других течений и сказал: эти действия осуществляются с целью создания внутреннего конфликта и ослабления страны. Они каждый день подстрекают некоторые группы и течения против других ливанцев и хотят, чтобы народ Ливана вступил в конфликт друг с другом, чтобы своими руками привести свою страну к уничтожению, при этом американцы и ранее применяли эту политику в различных странах, а затем оставляли своих наёмников на произвол судьбы