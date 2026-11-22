По сообщению агентства Абна со ссылкой на Sky News, Анвар Гаргаш, советник президента ОАЭ по дипломатическим вопросам, сегодня в воскресенье объявил: одновременно с войной против Ирана и продолжающимися конфликтами на различных фронтах, которые привлекли к себе внимание, также проявились признаки формирования параллельного геополитического соперничества, которое столь же опасно, как война

Гаргаш добавил: последствия этого соперничества затронут страны региона Персидского залива и арабского мира

Он далее сказал: то, что мы сегодня наблюдаем в области применения медийных и финансовых инструментов, является лишь малой частью более широкого конфликта за влияние и переопределение региональных балансов

По словам Гаргаша, то, что усложняет эти условия, — это различие взглядов стран-членов Совета сотрудничества стран Персидского залива и отсутствие единой позиции и подхода среди стран региона к этим событиям

Гаргаш в заключение подчеркнул, что нынешние условия требуют обладания стратегической осведомлённостью и более глубокого понимания общих интересов и опасностей