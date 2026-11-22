По сообщению агентства Абна, генерал Хосейн Мохебби, представитель Корпуса стражей Исламской революции, в своём аккаунте в виртуальном пространстве, опубликовав изображение момента попадания ракеты в беспилотник с ракурса камеры беспилотника, написал: «Последнее изображение, которое оператор беспилотника MQ-9 видит на экране перед уничтожением своей летающей машины...»
22 ноября 2026 - 20:46
News ID: 1893523
Source: ABNA
Представитель Корпуса стражей Исламской революции, опубликовав изображение момента попадания ракеты в беспилотник, отреагировал на серийное уничтожение американских беспилотников
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