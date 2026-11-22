По сообщению агентства Абна, генерал Хосейн Мохебби, представитель Корпуса стражей Исламской революции, в своём аккаунте в виртуальном пространстве, опубликовав изображение момента попадания ракеты в беспилотник с ракурса камеры беспилотника, написал: «Последнее изображение, которое оператор беспилотника MQ-9 видит на экране перед уничтожением своей летающей машины...»